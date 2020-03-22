На выборах в Ил Тумэн в Арктике первое нарушение выявили через два часа после открытия участков?

В Окружную избирательную комиссию Арктического округа по выборам депутата Ил Тумэна поступило заявление на действия Чокурдахской участковой комиссии, сообщает ТайгаПост.

Уже в 10 утра, через два часа после открытия участка, в нарушение действующего законодательства члены УИК отправились собирать голоса на рабочих местах избирателей. По данным ТайгаПост в ближайшие часы Арктический ОИК должен будет рассмотреть жалобу на действия членов участковой избирательной комиссии №43 п. Чокурадах, выехавших с урной для голосования в местные котельные.

Источник издания сообщает, что доставку бюллетеней осуществляли для машинистов дизельных электростанций и котельных районных электрических сетей. При этом по закону право на голосование вне избирательных участков имеют лишь те, кто не может прибыть на них по состоянию здоровья или арестован. Пока неясно, сколько именно человек в Чокурдахе незаконно проголосовали на своих рабочих местах.