На выборах главы Кыллаха половина кандидатов – с погашенной судимостью

1 ноября завершилось выдвижение и представление в избирательную комиссию муниципального образования документов на регистрацию кандидатов на досрочных выборах главы сельского поселения «Кыллахский наслег» муниципального района «Олекминский район», сообщает телеграмм канал Центризбиркома Якутии.

Напомним, что решение о назначении досрочных выборов главы сельского поселения «Кыллахский наслег» на 12 декабря 2021 года было принято депутатами еще 21 сентября т.г.

По итогам этапа выдвижения и регистрации на досрочных выборах главы Кыллахского наслега участвуют четыре кандидата:

БАРАХОВ Анатолий Евгеньевич, 1992 г.р., образование – среднее профессиональное, главный специалист МКУ «Управление делами» Окружной администрации г. Якутска. Самовыдвиженец. Имелась судимость ст.264.1 УК РФ, снята 21.06.2016 г.

МАКАРОВ Александр Гавриилович, 1986 г.р., образование – среднее профессиональное, сторож МБДОУ детский сад №22. Выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Олекминском улусе Республики Саха (Якутия).

ЧЕРДОНОВ Дмитрий Викторович, 1969 г.р., образование – высшее, заместитель главы Администрации муниципального образования «Кыллахский наслег». Самовыдвиженец. Имелась судимость ст. 145 ч.2, погашена 10.09.1993 г.

ЯНКОВ Михаил Григорьевич, 1994 г.р., образование – среднее профессиональное, водитель МКУ «АТС Олекминского района РС (Я)». Самовыдвиженец.

Таким образом, среди кандидатов три самовыдвиженца и один кандидат выдвинут местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Олекминском улусе Республики Саха (Якутия). Все они зарегистрированы в установленном порядке избирательной комиссией муниципального образования.