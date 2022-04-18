На выборах главы Алданского района победу одержал кандидат ЕР

Напомним, что на выборах прежнего Главы Алданского района — Позднякова Северина Николаевича (был выдвинут Алданским местным отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ») явка избирателей составляла 40,26%, или пришло голосовать 11 972 чел. Поздняков для своей победы набрал 4 678 голосов при условии того, что Полина Даниленко, его ближайший конкурент, самовыдвиженец набрала 3 457 голосов.

Явка на нынешних выборах Главы Алданского района составила 25,85 %. Шестопалов Александр Викторович был выдвинут Алданским местным отделением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», за его кандидатуру проголосовали 3895 избирателей или 52,45 % от числа принявших в выборах избирателей. Его ближайший конкурент — Шкулепо Константин Анатольевич, кандидат от регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», за него проголосовали 2529 избирателей.

Таким образом, можно констатировать, что ядро сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Алданском районе сохранено: в случае Позднякова – 4 678, в случае Шестопалова – 3 895 избирателей. А вот про ближайших конкурентов о их устойчивом количестве сторонников или имеет место быть просто протестное голосование – говорить трудно. Во-первых, на прошлых выборах наиболее сильный оппонент шла самовыдвижением и набрала значительно больше, чем нынешний оппонент от партии «СРЗП» — для сравнения: 3 457 голосов против 2 529 голосов на вчерашних выборах. Во-вторых, партия «Справедливая Россия» на прошлых выборах вообще не выставляла своих кандидатов против Позднякова С. Н. от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».