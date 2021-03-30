На встрече с подрядчиками Фонд капремонта напомнил недавний инцидент

25 марта 2021 года состоялось совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов РС (Я).

Участие приняли подрядные организации: ООО «Дуолан Строй», ООО «Сахастройсервис», ООО «Тэсмострой», ООО «Алма», ООО «Оникс», ООО «Строй-ресурс», ООО «Экофорс», ООО СК «Евростройсервис», ООО «Бэксэк», ООО «Эльф инженерные сети», ООО «Ажик», ООО «Аркстрой».

На повестке были подведены итоги и обсуждены планы на 2021 год, начало работы и открытие объектов. За 2020 год долгов перед подрядчиками не имеется. В этом году планируется проведение аукционов почти на 1,8 млрд рублей.

Также руководство Фонда проинформировало подрядчиков об увеличении предельных стоимостей работ, в связи с соответствующим постановлением правительства РС (Я).

По итогам совещания всем руководителям подрядных организаций поручено:

предоставить графики производства работ;

предоставить первичные документы, предусмотренные договором на оказание услуг;

начать работы по капитальному ремонту общего имущества;

соблюдать все меры предотвращения распространения Covid-19.

Фонд капремонта отметил недавний инцидент, когда УФСБ России по РС (Я) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с прокуратурой г. Якутска и при содействии Фонда было выявлено хищение одной подрядной организацией денежных средств, выделенных на выполнение работ по капремонту крыши многоквартирного дома в г. Якутске.

И напомнил о том, что все все работы по капитальному ремонту должны проводиться качественно и сдаваться в установленные сроки сроки. При нарушении сроков завершения работ будут предприниматься соответствующие меры, в том числе применение штрафных санкций.