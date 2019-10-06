На встрече поколений АЭБ чествовали 80-летних именинниц

Вот уже почти десять лет в рамках Декады пожилых людей крупнейшее финансовое учреждение Якутии проводит традиционный праздник для вышедших на пенсию сотрудников АЭБ — встречу поколений. Как отметила корпоративный секретарь Татьяна Кривцова, банк уделяет большое внимание поддержке специалистов, много лет посвятивших работе в учреждении. Ведь успехи банка — это, в первую очередь, заслуга людей.

«АЭБ очень ценит каждого своего сотрудника, вложившего частичку сердца, силы и труд в становление и процветание нашего банка как самого крупного и ведущего в республике», — сказала Татьяна Кривцова.

Заместитель председателя правления банка Анатолий Табунанов назвал очередную встречу поколений знаменательной, так как среди ветеранов учреждения оказались сразу две именинницы. От имени руководства банка он поздравил с 80-летним юбилеем Светлану Трубину и Азалию Николаеву.

«Мы гордимся такими работниками, как наши дорогие Светлана Яковлевна и Азалия Егоровна, для которых Алмазэргиэнбанк стал неотъемлемой, важной частью жизни. Мы всегда помним о наших старших товарищах и стараемся оказывать им всяческое внимание и заботу. Наш банк ценит каждого сотрудника, искренне любящего свое дело», — подчеркнул Анатолий Табунанов, добавив, что АЭБ – это одна большая дружная семья.

На встрече поколений Алмазэргиэнбанк не только чествует своих старейших работников, но и представляет молодых сотрудников. Это делается для того, чтобы ветераны смогли передать свой бесценный опыт и поделиться воспоминаниями о работе с молодежью. Как сказал Табунанов, каждый ветеран банка – это хороший пример для молодого сотрудника.

Старейших работников также поздравила руководитель премиум-офиса Любовь Буслаева, которая также трудится в банке многие годы.

В завершение участники встречи выразили благодарность руководству Алмазэргиэнбанка за внимание и заботу, подчеркнув, что это делает их жизнь ярче и богаче.

В свою очередь молодые специалисты АЭБ вручили старшим коллегам цветы и подарки, спели для них песни. Душевный вечер также украсили выступления оперной певицы Людмилы Кузьминой, фокусника-иллюзиониста Алексея Гольдерова, стихотворения студентов колледжа культуры, баяниста Дабайаана. Финальным аккордом встречи поколений АЭБ стал праздничный торт в честь уважаемых именинниц.