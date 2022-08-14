На Всероссийской научной конференции обсужден нефтегазовый потенциал Якутии

11 августа в Якутске Институтом проблем нефти и газа ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» проведена Всероссийская научная конференция «Геология и нефтегазовый потенциал Республики Саха (Якутия): проблемы разведки и освоения», посвященная памяти заслуженного геолога РФ, первооткрывателя Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, доктора геолого-минералогических наук Вячеслава Стефановича Ситникова.

Конференция проведена в очно-заочном режиме в целях интеграции геолого-геофизических, геохимических и экологических исследований месторождений углеводородов Сибирской платформы.

В своем приветственном слове генеральный директор Якутского научного центра СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил ЛЕБЕДЕВ подчеркнул роль и значимость научной школы Института проблем нефти и газа, заложенной академиком Николаем Васильевичем Черским, которую научно-методически курируют выдающиеся руководители и ученые Сибирского отделения Российской академии наук. «Очень памятно, что сегодняшнюю конференцию мы посвящаем нашему коллеге, другу, товарищу Вячеславу Стефановичу Ситникову, доктору геолого-минералогических наук, первооткрывателю Чаяндинского месторождения», — отметил Михаил Петрович. Руководитель Якутского федерального исследовательского центра выразил уверенность, в том, что проблемы и задачи, затронутые в ходе конференции будут иметь большой экономический эффект для развития страны и республики, будут полезными для Российской академии наук и Сибирского отделения РАН.

Заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Андрей СЫЧЕВСКИЙ поприветствовал участников конференции в режиме ВКС и кратко ознакомил их с положением дел с добычей углеводородов в Якутии.

В конференции приняли участие научные сотрудники, представители производственных компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Иркутска, Уфы, Салавата, Донецка и Якутска. Общее количество участников конференции составило 87 человек, в том числе один академик РАН и два член-корреспондента РАН.

В ходе конференции было прослушано 22 доклада, из них 7 в онлайн режиме, а также представлены 11 стендовых докладов. Тематика конференции включала: нефтегазопоисковые исследования; геология, геохимия нефти и газа; экологические проблемы эксплуатации объектов нефтегазового комплекса; тектоника и перспективы нефтегазоносности северных территорий республики и шельфа Арктических морей; нетрадиционные ресурсы углеводородного сырья; вопросы использования углеводородных ресурсов в Восточной Сибири.

Среди докладчиков были представители Института проблем нефти и газа СО РАН, Санкт-Петербургского горного университета, Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья, Института нефти и газа Сибирского федерального университета, Новосибирского государственного университета, Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН имени А.А. Трофимука, Западно-Сибирского филиала ИНГГ СО РАН имени А.А. Трофимука, Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета, Института нефтепереработки и нефтехимии Уфимского государственного нефтяного технического университета, Башкирского государственного университета, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, АО «Росгеология», АО «Тандем», ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», ООО «РН-Эксплорейшн», ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», АО «Туймааданефтегаз», АО «НК «Туймаада-нефть».

Своими теплыми воспоминаниями об отце поделилась Наталья СИТНИКОВА, дочь Вячеслава Стефановича СИТНИКОВА. Наталья Вячеславовна выразила большую признательность организаторам конференции, коллегам и друзьям своего отца за проведение замечательной научной конференции, посвященной памяти Вячеслава Стефановича.

Председатель организационного комитета конференции, главный научный сотрудник ИПНГ СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Александр ЖАРКОВ отметил, что Якутия является одной из наименее изученных в геологическом плане территорий России. «Север республики сейсмически мало изучен, там имеется очень небольшое количество пробуренных поисковых скважин, тем не менее, из общетеоретических положений, перспективы поиска залежей нефти и газа на континентальной части Якутии мне представляются достаточно высокими. Я думаю, что на севере республики мы еще откроем новые месторождения, ведь там большие выходы битума и это говорит о том, что туда шла миграция углеводородов», — сообщил ученый.

И.о. заведующей лаборатории геологии месторождений нефти и газа ИПНГ СО РАН Розалия СЕВОСТЬЯНОВА рассказала, что на территории республики имеется около 40 разведанных нефтегазоконденсатных месторождений, из которых самыми крупными являются Чаяндинское, Среднеботуобинское и Талаканское. Она отметила, что самую достоверную информацию о перспективности месторождений дает бурение поисковых скважин, которое проводится после проведения комплексных геологических, геохимических и геофизических исследований.

Главный инженер АО «Туймааданефтегаз», кандидат геолого-минералогических наук Александр ПОГОДАЕВ сообщил, что «Туймааданефтегаз», дочернее предприятие АО НК «Туймаада-нефть», занимается поиском и разведкой месторождений нефти и газа. «Мы плотно сотрудничаем с Институтом проблем нефти и газа СО РАН. Специалисты института помогают контролировать все процессы, которые связаны с добычей газа, определяют в лабораторных условиях состав газа, который мы получаем. Геологоразведочные работы в нефтегазовой отрасли, особенно бурение поисковых скважин — дело очень затратное. Поэтому многие предприятия стараются использовать ранее пробуренные поисковые скважины. Глубина таких скважин составляет от 3 до 6 км, а диаметр около 15-20 см. Чтобы максимально сократить расходы, связанные с бурением, сейчас недропользователи реконструируют скважины, которые были пробурены еще в советское время», — подчеркнул Александр Валентинович. Отметим, что бурение скважины является достаточно длительным процессом, который занимает почти год.

Как заметила директор Института проблем нефти и газа СО РАН, доктор технических наук Марина СОКОЛОВА, проведение таких масштабных конференций дает огромный импульс молодым ученым. Именно на таких конференциях повышается научный интерес со стороны недропользователей, появляются новые идеи и рекомендации, новые направления для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа, оговариваются и обсуждаются методы и способы рационального недропользования, а также социально-экономическая эффективность освоения новых месторождений углеводородного сырья.