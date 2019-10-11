11.10.2019
19:17
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Общество

На всех дорогах Якутии проходят массовые проверки водителей

Ситуацию на дорогах осложнил выпавший снег и сильный гололед. В целях предупреждения происшествий Госавтоинспекция проводит массовые проверки.   

Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном варианте. Так, уже сегодня в  вечерние и ночные часы дополнительные патрули ДПС вышли на улицы населенных пунктов, на федеральные и региональные трассы. На особом контроле – выявление и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также других грубых нарушений Правил дорожного движения, напрямую влияющих на безопасность всех участников движения. 

В связи со сложной обстановкой на дорогах Госавтоинспекция просит водителей, по возможности,  воздержаться от поездок без необходимости. Водителям транспортных средств транспорта рекомендуем принять все необходимые меры для предотвращения автоаварий: выбирать скорость в соответствии со сложившимися погодными и дорожными условиями, использовать колеса по сезону, пристегиваться в пути ремнями безопасности, не допускать необдуманных маневров, обгонов,  действий, которые могут помещать другим участникам движения и создать аварийные ситуации. 

Помощь районным подразделениям Госавтоинспекции оказывают и передвижные посты ДПС специального взвода ГИБДД. Экипажи взвода направлены в служебные командировки  для несения службы на федеральных автодорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» и также будут осуществлять надзор за дорожным движением в ночное время и в выходные дни.

Фото: Управление ГИБДД МВД по РС(Я)
Источник: Управление ГИБДД МВД по РС(Я)
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