На всех дорогах Якутии проходят массовые проверки водителей

Ситуацию на дорогах осложнил выпавший снег и сильный гололед. В целях предупреждения происшествий Госавтоинспекция проводит массовые проверки.

Сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном варианте. Так, уже сегодня в вечерние и ночные часы дополнительные патрули ДПС вышли на улицы населенных пунктов, на федеральные и региональные трассы. На особом контроле – выявление и пресечение нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также других грубых нарушений Правил дорожного движения, напрямую влияющих на безопасность всех участников движения.

В связи со сложной обстановкой на дорогах Госавтоинспекция просит водителей, по возможности, воздержаться от поездок без необходимости. Водителям транспортных средств транспорта рекомендуем принять все необходимые меры для предотвращения автоаварий: выбирать скорость в соответствии со сложившимися погодными и дорожными условиями, использовать колеса по сезону, пристегиваться в пути ремнями безопасности, не допускать необдуманных маневров, обгонов, действий, которые могут помещать другим участникам движения и создать аварийные ситуации.

Помощь районным подразделениям Госавтоинспекции оказывают и передвижные посты ДПС специального взвода ГИБДД. Экипажи взвода направлены в служебные командировки для несения службы на федеральных автодорогах «Лена», «Колыма», «Вилюй» и также будут осуществлять надзор за дорожным движением в ночное время и в выходные дни.