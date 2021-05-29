На время ремонта проспекта Ленина в Якутске поменяют маршруты автобусов

Автобусы Якутска поменяют схему движения. Горожане проголосуют за альтернативные маршруты

Автобусы Якутска временно поменяют маршрут во время ремонта проспекта Ленина. Горожанам предложили выбрать, как изменятся схемы движения, сообщает ЦУР Якутии.

На голосование выставлены маршруты №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 15, 17, 18, 19 и 41.

Голосование электронное. На каждый автобус предлагается выбрать из двух альтернативных схем.

«Опрос инициирован нами вместе с окружной администрацией для того, чтобы узнать мнение горожан и привести временные маршруты в соответствии с желанием большинства людей», — говорит руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.

Опрос проводится до 14 июня. Для участия нужно войти в свой аккаунт на «Госуслугах». В работу идет та схема, за которую проголосовало больше всего человек.