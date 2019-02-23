На военизированной эстафете МВД Якутии выбрали лучших

В канун Дня защитника Отечества подразделения МВД по Республике Саха (Якутия) приняли участие в военизированной эстафете и соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова.

16 сборных команд подразделений, служб и территориальных отделов МВД России состязались в навыках обращения с оружием, а именно в неполной разборке и сборкеавтомата Калашникова и пистолета Макарова, также в силовых упражнениях, челночном беге и скоростной стрельбе из табельного оружия.

По результатам соревнований в общекомандном зачете наилучший результат показала сборная Комендантской роты и уверенно одержала победу. В упорной борьбе второе место заняла команда Управления по контролю за оборотом наркотиков. Третье место завоевала сборная команда МУ МВД России «Якутское»-1. Показав хорошие результаты, на 4 и 5 места вышли отделы МВД России по Чурапчинскому и Хангаласскому районам.

В лично-командном первенстве по стрельбе из ПМ приняли участие 99 сотрудников из 33 команд. В командном зачете среди сотрудников полиции 1 место одержала команда Управления по контролю за оборотом наркотиков, 2 место заняла сборная МУ МВД России «Якутское» -2 и 3 место заняла команда Центра кинологической службы. Среди команд внутренней службы отличные результаты показали сотрудники Отдела делопроизводства и режима и заняли 1 место.

В личном первенстве по стрельбе из ПМ среди сотрудников полиции победу одержали майор полиции Оксана Островская (Центр кинологической службы) и младший сержант полиции Геннадий Капчук (Комендантская рота).

Лучшими стрелками среди представителей внутренней службы и юстиции признаны капитан внутренней службы Татьяна Лыткина из Информационного центра, и майор внутренней службы Андрей Павлов из Отдела делопроизводства и режима МВД по Республики Саха (Якутия).

Поздравляем победителей, призеров и всех участников соревнований с Днем защитника Отечества и желаем дальнейших успехов!