На Вилюйском водохранилище произвели сброс излишков воды

Из-за обильных дождей в этом году произвели сброс излишков воды в Вилюйском водохранилище гидроэлектростанции Каскада Вилюйских ГЭС. В прошлом году, наоборот, была засуха. Все идет в штатном режиме — утверждают работники Вилюйской ГЭС в сюжете телеканала Вести-Саха.

Источник: телеканал Вести-Саха

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