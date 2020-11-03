На Вилюйском трассе в Якутии обновили мост

Мост находится на 1203 км федеральной трассы А-331 «Вилюй» в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) и является важным звеном в обеспечении автомобильного сообщения между Мирнинским и Ленским районами республики.

По заказу ФКУ Упрдор «Вилюй» подрядная организация ООО «Строймост» приступила к работам летом 2019 года и сдала объект в срок и с надлежащим качеством. Мостовики выполнили полную реконструкцию объекта: заменили опоры моста и пролетные строения с нанесением антикоррозийных слоев, устроили новое асфальтобетонное покрытие, а также выполнили работы по водоотводу и замене барьерного ограждения.

Прежний мост, построенный в 1963 году, находился в аварийном состоянии, не справлялся с современными нагрузками и не отвечал требованиям безопасности. Длина нового сооружения составляет 87 погонных метров, техническая категория — IV, ширина проезжей части – 6 метров. Мост имеет две береговых и одну промежуточную опору.

В 2020 году ФКУ Упрдор «Вилюй» ввело в эксплуатацию четыре крупных искусственных сооружения на трассе «Вилюй». Это объекты нового строительства –– мосты через реки Тюкян (702 км) и Малая Ботуобуйа (1151 км) –– и реконструкции –– через реки Сасар-Юрях (890 км) и Улахан-Мугур (1067 км).