На Вилюйском тракте Якутска посадили более 2 тысяч саженцев сосны

В Якутии проводится активная работа по восстановлению леса. В этом году по плану заданию будет посажено саженцев на площади 55 тысяч га, что на 40 тысяч га больше, чем в прошлом году.

14 сентября на 44-м км Вилюйского тракта Якутска на старом карьере состоялась акция по посадке саженцев «Сохраним лес».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Якутии Денис Белозеров, Руководитель Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) Афанасий Владимиров, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев, советник генерального директора телеканала «Россия», телекомментатор Дмитрий Губерниев, молодежь Общероссийского народного фронта, работники лесохозяйственных предприятий республики, сотрудники регионального МЧС.

«Сегодня в Якутске посажено более 2 тысяч саженцев сосны. Данная акция проводится в республике в рамках Всероссийской акции «Живи лес». Это марафон, который начинается с этого дня и будет продолжаться до 31 октября по всей Российской Федерации. С 2011 года по текущий в подобных акциях участвовало более 20 миллионов россиян. Посажено более 400 миллионов саженцев», — озвучил вице-премьер Правительства Якутии Денис Белозеров.

Зампред отметил, что акция проводится в республике ежегодно. Каждый год якутяне сажают порядка 15-20 тысяч саженцев. Денис Белозеров поблагодарил участников сегодняшней акции, в том числе городской округ «Город Якутск», министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) и молодежь Общероссийского народного фронта.

«Всем большое спасибо. Призываю жителей нашей республики активно участвовать в таких акциях», — сказал Белозеров.

За саженцами, которые посадили сегодня в рамках акции, будут присматривать якутское лесничество и Общероссийский народный фронт.