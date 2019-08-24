На Вилюйском тракте автобус сбил пожилую женщину

Вчера днем на 4 км. Вилюйского тракта произошел наезд на пешехода.

Предварительно установлено, что на 4 км Вилюйского тракта напротив здания №3, водитель 1975 г.р., управляя автобусом «ПАЗ-32054», следуя со стороны Окружного шоссе в направлении Хатынг-Юряхского шоссе, при заезде на автобусную остановку совершил наезд на пешехода женщину 1956 г.р.

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В результате наезда прибывшая на место бригада скорой помощи увезла женщину в медучреждение с множественными ушибами и переломами тазобедренного сустава.