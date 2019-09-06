На ВЭФ представлен инвестпроект по строительству Жатайской судоверфи

Генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей ЛАРИОНОВ в составе официальной делегации Республики Саха (Якутия) принимает участие в работе Пятого Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

4 сентября Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ представил на стенде Минвостокразвития РФ в рамках ВЭФ инвестиционные проекты в области транспортной и социальной инфраструктуры в республике, в числе которых строительство Ленского моста и Жатайской судоверфи на базе существующего завода. Прогнозируемая годовая производственная мощность высокотехнологичной судоверфи составляет до 10 судов речного класса с комплексом по утилизации судов. Верфь позволит создать более 700 рабочих мест.

Сегодня, 6 сентября, генеральный директор АО «Жатайская судоверфь» Вадим СОБКО и Вице-Президент Газпромбанка, начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Олег МЕЛЬНИКОВ подпишут соглашение о намерениях.