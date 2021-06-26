На утреннем заседании Оперштаба Якутии

26 июня на утреннем заседании оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексей Агеев сообщил, что на территории лесного фонда региона проводятся работы по тушению 73 лесных пожаров с общей площадью пройденной огнём 47 885,5 га.

Пожары находятся на территории 16 районов (Амгинского-1, Верхневилюйского-11, Вилюйского-7, Горного-6, Кобяйского-2, Ленского-3, Мегино-Кангаласского-4, Мирнинского-4, Намского-2, Нюрбинского-6, Оймяконского-3, Олекминского-4, Сунтарского-6, Таттинского-1, Томпонского-2, Усть-Алданского-2, Усть-Майского-4, Хангаласского-5). Из них локализовано 17 лесных пожаров с общей площадью 18 085,5 га на территории 8 районов (Верхневилюйского-4, Вилюйского-4, Горного-2, Мирнинского-1, Намского-1, Нюрбинского-1, Сунтарского-1 Хангаласского-3).

На тушении лесных пожаров задействовано 1 813 человек и 109 ед. техники.

За прошедшие сутки ликвидировано 16 пожаров на площади 215,3 га.

Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников на заседании рекомендовал руководителям районов не удерживать приехавших на помощь сотрудников федерального резерва на локализованных пожарах, а оперативно направлять их на вновь возникающие пожары. На окарауливании локализованных лесных пожаров указано поставить мобилизованных граждан из местного населения.