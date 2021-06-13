На улице якутского села насмерть разбился молодой парень

12 июня в 23:37 ночи в дежурную часть ОМВД России по Верхневилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что в с. Верхневилюйск произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным установлено, что 12 июня в 23:35 ночи 24-летний молодой человек, управляя мотоциклом «Honda», съехал с дороги, налетел на теплотрассу. В результате сильного удара головой мотоциклист скончался на месте происшествия еще до приезда скорой медицинской помощи.

В ходе проверки сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что у погибшего водительского удостоверения не было. В момент ДТП мотоциклист был без средств защитной экипировки, а главное, без мотошлема.

Материалы ДТП для выяснения всех обстоятельств трагедии переданы в следственные органы.

