На улице Пояркова открылась новая теплая остановка

1 октября на территории Центрального округа, на остановке «Сельхозтехникум» по ул. Пояркова открылась новая теплая остановка с магазином, в котором реализуется рыбная, мясная продукция из Анабарского улуса.

Начальника МКУ «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск» Николай Степанов отметил, что в рамках межмуниципальных соглашений данная теплая остановка передана Муниципальному району «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус.

«На теплой остановке производители будут реализовывать собственную продукцию без посредников. Поэтому цены на рыбную и мясные изделия из оленины будут приемлемыми», — прокомментировал Николай Степанов.

По его информации, это одна из мер, которая принимается в целях удержания цен на продовольственном рынке, чтобы цены на сельскохозяйственную продукцию не повышались за счет перекупщиков.

Начальник отдела капитального строительства МКУ «Главстрой» Андрей Климов сообщил, что на теплой остановке по ул. Пояркова как и на всех остальных установлен монитор, рециркулятор воздуха, скамейки, пандус для людей с ограниченными возможностями в передвижении, урны. Также оборудованы розетки для бесплатной подзарядки гаджетов, система видеонаблюдения, инфракрасные обогреватели.

По состоянию на 1 октября на разных участках города установлено всего 18 теплых остановок. В этом году появятся 20 теплых остановок.

Заказчиком теплых остановок выступило МКУ «Главстрой», исполнителем – ООО «Основа». Эксплуатирующее предприятие — МУП «ЯПАК».

Напомним, ранее в теплой остановке «Жилищный департамент» на ул. Лермонтова открылся первый киоск со свежей сельскохозяйственной продукцией крестьянского хозяйства из Намского улуса.

С предложением об организации торговли местной продукцией для горожан в теплых остановках выступил глава города Евгений Григорьев совместно с Советом землячеств при главе города Якутска. Передача муниципальных теплых остановок для реализации местной продукции в целях обеспечения горожан свежей сельхозпродукцией была одним из пунктов предвыборной программы Евгения Григорьева на выборах главы города.

Подобные теплые остановки будут строиться в течение трех лет и планируется довести их количество до ста. На ближайшие годы разработаны большие планы по обновлению всего городского автобусного парка и выстраиванию новой современной системы общественного транспорта.