На улице Лермонтова Якутска загорелся автомобиль

05 декабря 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора в жилом доме на улице Аммосова в г. Мирный Мирнинского района, под домом в 202 мкрн. в г.Якутск. Общая площадь горения мусора составила 6,5 кв.м. Причина пожара, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновник устанавливается.

05 декабря 2020 г. в 15.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул.Пихтовая в г.Ленске Ленского района. На момент прибытия пожарного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара поврежден огнем гараж внутри на площади 20 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен гараж. Ущерб устанавливается.

05 декабря 2020 г. в 17.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Набережная в п.Арылах Мирнинского района. На момент прибытия пожарного подразделения баня горела открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена стена и потолок бани на площади 4 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасена баня. Ущерб устанавливается.

05 декабря 2020 г. в 18.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль на ул. Лермонтова в г.Якутске. На момент прибытия пожарного подразделения автомобиль горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя автомобиля на площади 1,5 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки в отсеке двигателя. Спасен автомобиль. Ущерб устанавливается.

05 декабря 2020 г. в 20.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Трудовая в п.Жатай ГО «г.Якутск». На момент прибытия пожарного подразделения кровля бани горела открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля бани на площади 5 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасена баня. Ущерб устанавливается.

05 декабря 2020 г. в 20.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в бесхозном строении в п.Серебряный Бор Нерюнгринского района. На момент прибытия пожарного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади на 254 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!