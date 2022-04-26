На улице Кирова упала автовышка — машины проезжают

Вышка упала на ул. Кирова, никаких ограждений нет. Машины проезжают под стрелой. Даже автобус рискнул проехать, но не влез — сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

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