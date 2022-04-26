26.04.2022
17:48
240

Якутск

На улице Кирова упала автовышка — машины проезжают

Вышка упала на ул. Кирова, никаких ограждений нет. Машины проезжают под стрелой. Даже автобус рискнул проехать, но не влез — сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ.

Источник: https://t.me/crimyakutiaru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх