На улице Хабарова произошло жуткое смертельное ДТП

24 августа в дежурную часть ГИБДД около 03 часов ночи поступило сообщение, о том, что на улице Хабарова возле дома №1 произошел наезд на пешехода.

Немедленно на место ДТП были направлены служба скорой помощи и наряд ДПС.

Прибывшие на место наезда сотрудники ДПС, предварительно установили, что 29-летний водитель, управляя автомашиной «Хонда Аккорд», следуя по ул. Хабарова со стороны проспекта Ленина в направлении ул. Ярославского выехал на полосу для встречного движения, где совершил наезд на 30-летнего пешехода, который в момент ДТП находился на проезжей части, выполнял дорожные работы по нанесению дорожной разметки, далее водитель совершил наезд на стоящее ТС «ГАЗ-487710». В результате ДТП 30-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

По факту ДТП водитель пояснил, что когда он ехал по ул. Хабарова со скоростью примерно 60 км/ч., он отвлекся на телефон, который упал и когда он его поднимал, не заметил, как выехал на полосу для встречного движения. Стаж вождения виновника ДТП составляет 7 лет, с начала 2019 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза, 1 раз по ч.1 ст.12.1 за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке. 1 раз по ч.2 ст.12.37 КоАП за отсутствие страхового полиса ОСАГО.

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Материалы по факту ДТП с погибшим переданы в следственные органы.