На улицах Якутска станет светлее

SakhaLife.ru.

В этом году в городе Якутске планируется провести масштабное строительство линий наружного освещения. Для этих целей из республиканского и городского бюджетов выделены дополнительные средства.

Уличное освещение финансируется из средств подпрограммы «Светлая столица», на строительство опор и установку светильников планируется направить около 78,6 млн рублей. Из них 8,6 млн рублей выделено из городского бюджета, дополнительно 70 млн рублей выделено из республиканского бюджета по Указу Главы Республики Саха (Якутия). Всего в столице и ее пригородах в этом году установят 551 опору уличного освещения и 592 светильника.

По информации МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», на сегодняшний день в городе Якутске установлено 23 опоры наружного освещения и 48 светильников по следующим адресам: Короленко, 19, Стадухина, 63, Лонгинова, 38, Кеши Алексеева, 13/3, Семена Данилова, 4/1, Кузьмина, 29, ул. Заимка, 4а, ул. Три Сосны, ул. Молодежная и Комсомольская в с. Кангалассы.

«В данное время проводим работы по освещению в микрорайоне Северный», — сообщил директор МУП «Горсвет» Максим Машков. В микрорайоне установят 33 опоры и 33 светильника на общую сумму 4,5 млн рублей.

Дополнительное финансирование, выделенное из республиканского бюджета, будет направлено на освещение 19 крупных объектов, установку на них 495 опор и 511 светильников.

В городе Якутске строительство линий наружного освещения пройдет на ул. Автострада 50 лет Октября, Чайковского, Пушкина, 8 марта, Сергеляхское шоссе 8-10 км, ул. Кульбертинова, Кольцевая, часть Покровского тракта до Речевой школы. Реконструкцию линии наружного освещения проведут на территории Республиканской больницы №2.

В пригородах строительство линий наружного освещения пройдет в селе Капитоновка на ул. Подгорная, в селе Тулагино от автобусной остановки до ул. Молодежная, в селе Пригородное по ул. Шестаковский проезд, в микрорайоне Марха по ул. Интернациональная и Набережная, в селе Владимировка по ул. Березовая Роща, ул. Селлях, в селе Маган по ул. Брусничная. Реконструкция линий наружного освещения запланирована на территории мархинской школы №32.

Отметим, что освещение улично-дорожной сети дополнительно проводится на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Одна из острых городских проблем – это, конечно, освещение улиц. Городу на решение данной задачи выделено дополнительное финансирование из республиканского бюджета», — сообщал ранее глава города Евгений Григорьев.

На сегодняшний день городской округ освещен на 64 %, для освещения оставшихся 36 % территории необходимо дополнительно установить около 7 тысяч опор. Городские власти проводят работу по достижению 100% освещенности городских улиц и пригородов.

Напомним, что в 2020 году в городе Якутске и пригородах установлено 189 опор и 261 светильник. На эти цели из городского бюджета выделено 20 млн рублей. Всего за прошедший год уличным освещением охвачено 9 км дорог.