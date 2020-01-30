На улицах Момы появятся новые мусорные контейнеры

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Арктической зоне Якутии направил в Момский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» партию контейнеров для сбора мусора.

Вчера, 29 января, на базе филиала «Коммункомплектация» осуществили погрузку 57 новых металлических контейнеров, которые изготовили по заказу регоператора в УФСИН. Продукция, сделанная из качественных материалов и покрытая специальной антикоррозийной краской, полностью заменит имеющийся контейнерный парк Момского района.

Напомним, весной прошлого года ГУП «ЖКХ РС (Я)» приступило к работе в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в арктических районах республики.

Как отметили специалисты управления по обращению с ТКО ГУП «ЖКХ РС (Я)», в год старта реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в большинстве населенных пунктов отсутствовали контейнеры для сбора мусора и площадки под них. В рамках планового обновления дочернее общество МИП «СахаЭнергоЭффект» изготовило 500 контейнеров для нужд 13 районов республики.

В навигацию прошлого года первая партия мусорных баков в количестве 209 штук направлена в Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Верхнеколымский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. В период работы автозимников 2019-2020 годов запланировано доставить оставшуюся партию для нужд Анабарского, Жиганского, Верхоянского, Момского, Оленекского, Усть-Янского, Эвено-Бытантайского, Нижнеколымского и Среднеколымского районов.