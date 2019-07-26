На улице Лермонтова вспыхнул пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 июля 2019 г. в 00.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частный гараж и баня на переулке Сайдыы в с. 2-й Нерюктяй Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели постройки. В результате пожара огнем повреждены гараж на площади 48 кв.м. и баня на площади 16 кв.м. Общая площадь 64 кв.м. Спасен рядом стоящий жилой дом. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

25 июля 2019 г. в 02.05 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на улице Лермонтова города Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение по всей площади. В результате пожара огнем повреждено бесхозное строение по всей площади 24 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается.

25 июля 2019 г. в 08.55 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на ФАД «Вилюй» 576 км Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел двигатель автомобиля. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 0,75 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание в двигателе. Виновный и ущерб устанавливается.

25 июля 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 7 сообщений о возгорании мусора и травы: г. Якутск-5; Мирнинский район, п. Чернышевский-2. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

25 июля 2019 г. в 13.39 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре на улице Автодорожная в Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела машина по всей площади. В результате пожара огнем повреждена машина на площади 5 кв.м. Причина неисправность узлов и агрегатов в системе двигателя. Виновное лицо хозяин. Ущерб устанавливается.

25 июля 2019 г. в 19.38 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Таежная в п. Беркакит Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден черный дым из бесхозного строения. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 25 кв.м. Предполагаемая причина пожара детская шалость. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!