23.04.2023
09:10
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Происшествия

На ул. Богдана Чижика с утра ужасная авария

Сегодня произошла авария в Якутске на улице Богдана Чижика. Как сообщают очевидцы, после происшествия была перекрыта дорога от перекрестка до речного училища.

Источник: Телеграм-каналы SakhaDay, Пряная Якутия

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