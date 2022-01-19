На укрепление берега в Верхневилюйске выделены средства из федерального бюджета

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и Глава Якутии Айсен Николаев 19 января провели в Якутске совещание по вопросу капитального строительства объекта «Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск».

Во вступительном слове Александр Козлов сообщил, что из федерального бюджета на проведение этих работ предусмотрено 733 млн рублей. Реализация проекта направлена на защиту более 6 тысяч проживающих там людей и предотвращение ущерба на более 1,1 млрд рублей. Остальные 55 млн рублей будут софинансированы из республиканского бюджета. Министр озвучил, что в этом году на Дальнем Востоке начнётся строительство 21 такого объекта.

Ранее глава региона Айсен Николаев отметил, что берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск будут проведены по заявке республики во исполнение протокола совместного совещания заместителя Генерального прокурора РФ и Министра природных ресурсов и экологии РФ с руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Дальневосточного федерального округа.

В настоящий момент между республикой и Росводресурсами заключено соглашение о предоставлении в 2022-2024 гг. субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объекта.

На совещании о работе проводимой в рамках подготовки к капитальному строительству объекта «Берегоукрепительные работы на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск» выступили заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Эдуард Пихтин и заместитель руководителя Росводресурсов Вадим Никаноров.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Эдуард Пихтин сообщил, что сегодня проводится конкурс по отбору подрядчика для проведения берегоукрепительных работ на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск. Предварительная дата заключения государственного контракта – 20 февраля 2022 года. Основные технико-экономические показатели объекта: длина берегоукрепительных работ – 2,832 км, высота сооружения – 15 м. Срок завершения берегоукрепительных работ на р. Вилюй в районе с. Верхневилюйск – конец 2024 года.

Строительный контроль будет осуществляться заказчиком реализации проекта – Государственным казенным учреждением РС(Я) «Исполнительная дирекция по водному хозяйству и организации восстановительных работ по ликвидации последствий паводков в Республике Саха (Якутия)».