21.11.2020
11:14
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Экономика

На угольных тупиках Ассоциации АЯМ – горячая пора

Якутские зимы мало чем разнятся друг от друга по погодным условиям, но отличие в обеспечении топливом населения и энергосистемы есть.  В Алданском районе  проблема «ледяных», перемерзающих, батарей давно ушла в прошлое. По мнению руководителей энергосистемы и главы МО «Город Алдан»  одной из причин  положительного температурного баланса в квартирах является скорость разгрузки прибывших вагонов с углем.  Этот вопрос находится под личным контролем мэра. 

20 ноября 2020 состоялось выездное совещание главы города Алдан Александра Бугая и исполнительного директора ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егора Фролова.

Местом встречи выбран железнодорожный угольный тупик ООО «Ассоциация строителей АЯМ» на котором выгружается и складируется весь уголь, который предназначен для котельных МО «Город Алдан». Стороны лично проконтролировали ход выгрузки и оценили наличие неснижаемых запасов угля.

Фото: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
Источник: Пресс-служба ООО «Ассоциация строителей АЯМ»
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