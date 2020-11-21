На угольных тупиках Ассоциации АЯМ – горячая пора

Якутские зимы мало чем разнятся друг от друга по погодным условиям, но отличие в обеспечении топливом населения и энергосистемы есть. В Алданском районе проблема «ледяных», перемерзающих, батарей давно ушла в прошлое. По мнению руководителей энергосистемы и главы МО «Город Алдан» одной из причин положительного температурного баланса в квартирах является скорость разгрузки прибывших вагонов с углем. Этот вопрос находится под личным контролем мэра.

20 ноября 2020 состоялось выездное совещание главы города Алдан Александра Бугая и исполнительного директора ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егора Фролова.

Местом встречи выбран железнодорожный угольный тупик ООО «Ассоциация строителей АЯМ» на котором выгружается и складируется весь уголь, который предназначен для котельных МО «Город Алдан». Стороны лично проконтролировали ход выгрузки и оценили наличие неснижаемых запасов угля.

