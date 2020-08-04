На «удаленке» должны быть те же права, что и у офисных работников

Больше двух третей россиян перешли на дистанционную работу во время пандемии, свидетельствуют результаты опроса Единой России, который проходил на базе общественных приемных председателя партии Дмитрия МЕДВЕДЕВА с 16 по 23 июля. В нем приняли участие 7210 человек из 83 регионов России.

92% опрошенных уверены, что сотрудник на «удаленке» должен иметь те же права, что и работник офиса. 93% респондентов отметили, что зарплату при переходе на дистанционную работу понижать нельзя. 90% участников анкетирования считают, что во время дистанционной работы человек не должен быть на связи вне рабочего времени. Еще 91% выступил за привлечение к работе в личное время только с согласия дистанционного сотрудника — при этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно.

87% опрошенных уверены, что сотрудник может работать на «удаленке» не только из дома, но и из любого удобного для него места, а 78% — что работодатель должен оборудовать ему рабочее место.

«Данное исследование и полученные предложения от респондентов будут переданы Председателю партии Дмитрию Медведеву и в рабочую группу по внесению изменений в трудовое законодательство для дальнейшей проработки», — сказала председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна ОДИНЦОВА.

Результаты исследования будут учитывать при подготовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.

«Пандемия в мире и в России внесла определённый спектр действий относительно расширения категории сотрудников, которые могут работать дистанционно. В связи с этим большое внимание со стороны законодателей уделяется мнению людей, выполняющих производственную деятельность на «удалёнке». Необходимо учесть все требования респондентов для того, чтобы работа была выполнена качественно и в должном объёме без ущемления прав людей. Предстоит доработать поправки, предложенные партией «Единая Россия» в Трудовой кодекс РФ с учётом мнения граждан страны», — прокомментировала член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заместитель председателя комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Любовь ЯВЛОВСКАЯ.

Напомним, в июне Единая Россия внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной занятости — они должны защищать права сотрудников, работающих дистанционно. В частности, предлагается защитить их право быть офлайн, упрощается электронный документооборот и возможность совмещения работы из офиса и дома. Законопроект принят в первом чтении.