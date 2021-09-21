На Среднеботуобинском месторождении построят комплекс обратной закачки газа в пласт

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство комплекса объектов для развития добычи на Восточном блоке Среднеботуобинского месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Мирнинском районе Якутии, в 130 км от города Мирный. Это одно из крупнейших месторождений нефти и газа в пределах Лено-Вилюйской равнины Средне-Сибирского плоскогорья. Разведку Восточных блоков месторождения с последующей разработкой осуществляет АО «РНГ».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство комплекса промысловых трубопроводов низкого давления, инженерных сетей и технологических коммуникаций, предназначенных для подготовки попутного нефтяного газа для обратной закачки в пласт и внешнего транспорта продукции, добываемой в Восточных блоках Среднеботуобинского месторождения с учетом его перспективного развития. Мощность технологической линии подготовки попутного нефтяного газа составляет 600 млн норм. куб. м в год, подготовки природного газа – 400 млн норм. куб. м в год. Строительство пройдет поэтапно. Этап инженерной подготовки территории включает мероприятия, направленные на минимальное воздействие механических средств и приемов строительства на многолетнемерзлые грунты.

На проектируемой площадке месторождения разместят газопровод диаметром 530 мм и протяженностью 0,991 км для доставки попутного нефтяного газа от центрального пункта сбора до установки обратной закачки газа в пласт. В обратном направлении проложат конденсатопровод диаметром 114 мм и протяженностью 0,991 км, по которому будет транспортироваться конденсат от установки обратной закачки газа до центрального пункта сбора продукции Восточного блока. Для компримирования попутного нефтяного газа построят дожимную компрессорную станцию производительностью 600 млн куб. м в год.

Для обеспечения транспортных связей на период обустройства и эксплуатации Восточного блока Среднеботуобинского месторождения планируется устройство подъездных автодорог и внутренних проездов с щебеночным покрытием.

Проектная организация – ООО «ВолгаТЭКинжиниринг».