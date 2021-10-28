На участке обнаружения останков, временно приостановлены дорожные работы

28 октября сотрудники полиции и Следственного управления Следственного комитета России по Якутии на участке капитального ремонта пр. Ленина около Театра оперы и балеты проводили раскопки. Действительно, на объекте были обнаружены кости неизвестного происхождения.

Данный участок будет огражден, работы на других участках не приостанавливаются. Следственным управлением Следственного комитета взяты образцы костей, проводится судебная медицинская экспертиза. Об этом сообщил директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

«Выходили на связь с представителями Департамента Республики Саха (Якутия) по охране объектов культурного наследия. По закону в течение трех дней после обнаружения останков нам необходимо отправить в адрес Департамента обращение и приостановить работу на данном участке до выяснений обстоятельств. Если данной находке менее 100 лет, то они не представляют собой никакой археологической ценности. Процедура нормальная, ничего страшного в этом нет, работу в целом не приостановили, только на данном участке», — сказал директор.

Отметим, капитальный ремонт пр. Ленина на участке от ул. Кулаковского до ул. Кирова начались 7 октября с фрезеровки или снятие старого асфальтобетонного покрытия. В эти дни на объекте велись работы по разработке грунта, устройству основания дорожной одежды и канализационных выпусков.