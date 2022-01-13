На участке автозимника Вилюйск – Жиганск установлена грузоподъемность 30 тонн

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 13 января разрешено движение транспорта с общим весом до 30 тонн в направлении г. Вилюйск — п. Жиганск.

Согласно акту приемочной комиссии на ледовом зимнике через реку Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» минимальная толщина льда составила 75 см.