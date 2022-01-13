13.01.2022
17:31
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Якутия

На участке автозимника Вилюйск – Жиганск установлена грузоподъемность 30 тонн

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 13 января разрешено движение транспорта с общим весом до 30 тонн в направлении г. Вилюйск — п. Жиганск.

Согласно акту приемочной комиссии на ледовом зимнике через реку Вилюй на 3 км автодороги «Эдьигээн» минимальная толщина льда составила 75 см.

Источник: Управление автодорог РС(Я)
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