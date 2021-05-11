11.05.2021
10:15
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Якутия

На участке автодороги «Кобяй» снижена грузоподъемность

Грузоподъемность проезда снижена до 2 тонн на участке Асыма — Бясь-Кюель — Кобяй — Сангар с подъездом к аэропорту в Кобяйском районе приказом ГКУ «Управтодор РС(Я)».

Решение принято 10 мая для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с частичными разрушениями дорожного полотна и конуса правой стороны деревянного моста через реку Хатынг-Юрях, сообщает Управление автодорог РС (Я). 

Источник: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3272158
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