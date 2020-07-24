На тушении пожара в якутском селе работают около 130 человек

Сегодня, 24 июля, вечером заместитель главы села Сватай Среднеколымского района Дария Борисова по телефону сообщила, что на территории муниципального образования есть 4 больших очага.

«Самый опасный из них пожар находится в 1 км от села. В его тушении работают около 130 человек. Задействованы два трактора ДТ-75, два трактора МТЗ, 4 мотопомпы, 1 водовоз, автомашина «Урал» с емкостью на 7 тонн, 20 пожарных рукавов. Сегодня ветра нет, потому дым стоит. Работаем по локализации пожара», — рассказала замглавы.