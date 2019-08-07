На тушение лесных пожаров в Якутии правительство РФ выделит 390, 9 млн рублей

Для выполнения всего комплекса мероприятий по тушению лесных пожаров в Якутии необходима дополнительная финансовая поддержка. Глава республики Айсен Николаев обратился к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации 390,9 млн рублей. Председатель правительства Российской Федерации поддержал данное обращение и в скором времени эти средства будут направлены в республику.

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) сегодня действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 гектар. Из них на обслуживаемой территории проводится тушение 15 природных пожаров на территории Алданского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского районов и г. Якутска на общей площади 1 267, 6 га.

За прошедшие сутки количество пожаров в Якутии уменьшилось на 15 очагов, локализовано 4 лесных пожара. На территории региона создана группировка авиации МЧС России. Два самолета Бе-200 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России базируются в городе Мирном и городе Якутске. Два вертолета Ми-8 с водосливным устройством Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России дислоцируются в г. Якутске и в селе Сунтар.