На турнир Романа Дмитриева вход для зрителей будет свободный
Всех приглашаем на праздник борьбы!
10 и 11 сентября в спорткомплексе «Триумф» пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, шестикратного чемпиона СССР Романа Михайловича Дмитриева.
«Всех приглашаем на турнир, на праздник борьбы! Вход на трибуны для зрителей будет свободный!», — сообщил «Спорту Якутии » Александр Контоев, заместитель директора Училища олимпийского резерва им. Р.М.Дмитриева.
Напомним, на предстоящем в Якутске Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева выступят около 30 борцов из пяти зарубежных стран (Белоруссии, Армении, Монголии, Молдовы и Казахстана), а также спортсмены из 12 регионов России. Кроме того отдельную команду и выставит юниорская сборная России во главе старшего тренера Абдусалама Гадисова. На ковре Романа Дмитриева наибольшее представительство будет у хозяев – команды Республики Саха (Якутия). Всего в турнире будут заявлены 68 воспитанников якутской школы борьбы.
ПРОГРАММА ТУРНИРА:
10 сентября (суббота) ЦСП «Триумф»
8.00-08.30 – медицинское освидетельствование и взвешивание участников в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.
11.00-18.00 – предварительные встречи в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.
18.00–18.30 – торжественное открытие турнира.
18:30-20:30 – финальные встречи, награждение чемпионов и призеров в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.
11:00-12:30 – семинар и мастер-класс для тренеров вольной борьбы, греко-римской борьбы, самбо, дзюдо и хоккея.
14:00- 16:00 – семинар и мастер-класс для тренеров вольной борьбы, греко-римской борьбы, самбо, дзюдо и хоккея.
11 сентября (воскресенье) ЦСП «Триумф»
08.00-08.30 – медицинское освидетельствование и взвешивание участников в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.
11.00-15.00 – предварительные встречи в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.
16.00-18.00 – финальные встречи, награждение чемпионов и призеров в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.
11:00-12:30 – мастер класс для тренеров вольной борьбы.
14:00-16:00 – мастер класс для тренеров вольной борьбы.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий