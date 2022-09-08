На турнир Романа Дмитриева вход для зрителей будет свободный

Всех приглашаем на праздник борьбы!

10 и 11 сентября в спорткомплексе «Триумф» пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, шестикратного чемпиона СССР Романа Михайловича Дмитриева.

«Всех приглашаем на турнир, на праздник борьбы! Вход на трибуны для зрителей будет свободный!», — сообщил «Спорту Якутии » Александр Контоев, заместитель директора Училища олимпийского резерва им. Р.М.Дмитриева.

Напомним, на предстоящем в Якутске Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева выступят около 30 борцов из пяти зарубежных стран (Белоруссии, Армении, Монголии, Молдовы и Казахстана), а также спортсмены из 12 регионов России. Кроме того отдельную команду и выставит юниорская сборная России во главе старшего тренера Абдусалама Гадисова. На ковре Романа Дмитриева наибольшее представительство будет у хозяев – команды Республики Саха (Якутия). Всего в турнире будут заявлены 68 воспитанников якутской школы борьбы.

ПРОГРАММА ТУРНИРА:

10 сентября (суббота) ЦСП «Триумф»

8.00-08.30 – медицинское освидетельствование и взвешивание участников в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.

11.00-18.00 – предварительные встречи в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.

18.00–18.30 – торжественное открытие турнира.

18:30-20:30 – финальные встречи, награждение чемпионов и призеров в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.

11:00-12:30 – семинар и мастер-класс для тренеров вольной борьбы, греко-римской борьбы, самбо, дзюдо и хоккея.

14:00- 16:00 – семинар и мастер-класс для тренеров вольной борьбы, греко-римской борьбы, самбо, дзюдо и хоккея.

11 сентября (воскресенье) ЦСП «Триумф»

08.00-08.30 – медицинское освидетельствование и взвешивание участников в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.

11.00-15.00 – предварительные встречи в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.

16.00-18.00 – финальные встречи, награждение чемпионов и призеров в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.

11:00-12:30 – мастер класс для тренеров вольной борьбы.

14:00-16:00 – мастер класс для тренеров вольной борьбы.