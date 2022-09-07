На турнир Романа Дмитриева приедут именитые гости

Турнир памяти Романа Дмитриева пройдет 9-11 сентября в спорткомплексе «Триумф»

Титулованные российские борцы Абдусалам Гадисов, Шамиль Кудиямагомедов, Вадим Лалиев станут почетными гостями традиционного турнира памяти Романа Дмитриева, которые проводятся в честь 50-летия его триумфа на Олимпийских играх в Мюнхене. На крупные соревнования приедет также президент Федерации панкратиона России Константин Климов.

Турнир памяти Романа Дмитриева пройдет 9-11 сентября в спорткомплексе «Триумф». Ожидается участие около 150 борцов из более двадцати российских и зарубежных команд.

В этом году исполнилось 50 лет, как Роман Дмитриев стал первым из Якутии победителем Олимпийских игр. На соревнования в Якутию приедут президент Федерации панкратиона России Константин Климов, начальник команды сборной России Петр Юмшанов, старший тренер молодежной сборной страны, чемпион мира и Европы, участник Олимпийских игр в Лондоне Абдусалам Гадисов, чемпион Европы Шамиль Кудиямагомедов, двукратный призер чемпионата Европы Вадим Лалиев.

В качестве почетных гостей на турнире примут участие супруга Романа Дмитриева Антонина Софронова и их дети, внук. Об этом сообщил директор Республиканского училища олимпийского резерва Семен Чердонов.

Борьба среди юниоров 2002-2004 годов рождения пройдет по весовым категориям до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 кг. Общий призовой фонд соревнований составит 1,3 млн рублей. Победителям вручат по 50 тысяч рублей, за второе место — по 30 тысяч, за третье — по 15 тысяч рублей. Тренеры, подготовившие победителей, получат по 20 тысяч рублей.

ПРОГРАММА

✅10 сентября (суббота) ЦСП «Триумф»

8.00-08.30 – медицинское освидетельствование и взвешивание участников в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.

11.00-18.00 – предварительные встречи в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.

18.00–18.30 – торжественное открытие турнира.

18:30-20:30 – финальные встречи, награждение чемпионов и призеров в/к 57,65, 74, 86, 97 кг.

11:00-12:30 – семинар и мастер-класс для тренеров вольной борьбы, греко-римской борьбы, самбо, дзюдо и хоккея.

14:00- 16:00 – семинар и мастер-класс для тренеров вольной борьбы, греко-римской борьбы, самбо, дзюдо и хоккея.

✅ 11 сентября (воскресенье) ЦСП «Триумф»

08.00-08.30 – медицинское освидетельствование и взвешивание участников в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.

11.00-15.00 – предварительные встречи в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.

16.00-18.00 – финальные встречи, награждение чемпионов и призеров в/к 61,70, 79, 92, 125 кг.

11:00-12:30 – мастер класс для тренеров вольной борьбы.

14:00-16:00 – мастер класс для тренеров вольной борьбы.