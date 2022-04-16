На трассе Вилюй в ДТП погиб водитель, двое травмированы

15 апреля около 15 часов в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что на ФАД «Вилюй» возле с. Эбя Вилюйского района произошло ДТП, сообщалось о пострадавших.

В ходе проверки сообщения предварительно установлено, что водитель 1971 г. р., управляя автомобилем Тойота «ХАЙС», следуя со стороны г. Якутска в сторону г. Нюрбы, на 466-м километре федеральной автодороги «Вилюй» выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной Тойота «Саксид». В результате ДТП 57-летний водитель легковой иномарки получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. 19-летний пассажир автомашины Тойота «Саксид», находившийся в момент аварии на переднем пассажирском сидении, с черепно-мозговой травмой, ушибами, ссадинами и переломом костей таза был доставлен в больницу.

51-летний водитель микроавтобуса имеет стаж вождения с 1987 года, за последние 12 месяцев 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе трижды – за превышение скорости. В результате ДТП мужчина не пострадал. А вот его пассажирке 1973 г.р. повезло меньше: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. От более серьезных травм женщину уберег пристегнутый ремень безопасности.

Ширина проезжей части на участке, где произошла авария, составляет 8 метров, покрытие — асфальтобетонное, дорога в плане кривая (поворот). В момент происшествия отмечался снегопад.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий!