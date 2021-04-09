На трассе «Вилюй» снижена грузоподъемность ледовых переправ

SakhaLife.ru. Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о снижении с 9 апреля до 30 тонн грузоподъемности ледовых переправ федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» (660-й км «Верхневилюйск», 807-й км «Кюндядя», 956-й км «Устье» и 1049-й км «Крестях»). В целях обеспечения безопасности и предотвращения опасных ситуаций ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует автомобилистам соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде через ледовые переправы и автозимники.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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