На трассе «Вилюй» демонтирован мост

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что сегодня, 8 октября произведен демонтаж наплавного моста через р. Оччугуй-Ботуобуя на 1151-м км автодороги «Вилюй» в Мирнинском районе.

Демонтаж наплавного моста через реку Тюкян на 702-м км (граница Верхневилюйского и Нюрбинского улусов) запланирован на 12 октября 2019 г.

В период начала ледостава до становления ледовой переправы (ориентировочно середина декабря) будет установлен перерыв движения по данным водным преградам.

Напомним, что ФКУ Упрдор «Вилюй» проведены конкурсные процедуры по строительству мостового перехода через р. Оччугуй-Ботуобуя на км 1151 и через реку Тюкян на км 702 федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй». На каждом объекте определен генеральный подрядчик. Ввод объектов в эксплуатацию намечен в 4 квартале 2020 года.

Длина моста через р. Оччугуй-Ботуобуя составит 191 погонных метров, длина моста через р. Тюкян составит 267 погонных метров.

Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит ликвидировать временные (понтонные) переправы, благодаря чему участки трассы станут круглогодичными.