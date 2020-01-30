На трассе в Якутии появится пост весогабаритного контроля

В Якутии на автомобильной дороге «Умнас» будет установлен комплекс автоматического весогабаритного контроля. Об этом во время заседания проектного офиса в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) сообщил генеральный директор Управления автомобильных дорог региона Семен Филиппов.

Пост автоматического весогабаритного контроля будет организован на 66-м км дороги «Умнас» в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Это одно из направлений национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Пост будет установлен между селами Ой и Улах Ан Хангаласского района.

По автомобильной дороге «Умнас», которая проходит на территории Хангаласского района, перевозится основной объем грузов. Место установки комплекса выбиралось по ряду критериев, один из основных – отсутствие объездов.

По словам Семена Филиппова, это будет первый пост автоматического весогабаритного контроля, установленный в Якутии. Комплекс позволит обеспечить не только сохранность дороги, но и снизит количество ДТП.