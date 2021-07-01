01.07.2021
11:49
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Экономика

На трассе Р-504 «Колыма» открыто движение легкового транспорта




На участке км 293 – км 365 автомобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск-Магадан (Республика Саха (Якутия), Таттинский район, с. Уолба) открыто движение для легковых автомобилей, при этом для грузовых проезд остается закрытым.
Пропуск легкового транспорта осуществляется в зависимости от работы паромной переправы через р. Алдан.  Причина: пожар в придорожной полосе, задымление, ограниченная видимость.
                Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из условий видимости.
При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78, 89245938028.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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