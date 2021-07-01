На трассе Колыма улучшилась видимость

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с уменьшением уровня задымлённости и улучшением видимости на участке км 293 – км 365 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» с 12:20 01.07.2021 г. движение открыто для всех видов транспорта.

Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из погодных условий.

При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78, 89245938028.