01.07.2021
14:55
144
Общество
На трассе Колыма улучшилась видимость
ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с уменьшением уровня задымлённости и улучшением видимости на участке км 293 – км 365 федеральной автодороги Р-504 «Колыма» с 12:20 01.07.2021 г. движение открыто для всех видов транспорта.
Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из погодных условий.
При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78, 89245938028.
Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.07.2021
43
01.07.2021
150
01.07.2021
258
01.07.2021
190
01.07.2021
140
01.07.2021
216
01.07.2021
315
01.07.2021
185
01.07.2021
217
01.07.2021
206
01.07.2021
245
01.07.2021
199
01.07.2021
157
01.07.2021
1076
01.07.2021
605
01.07.2021
129
01.07.2021
223
01.07.2021
660
01.07.2021
227
01.07.2021
143
01.07.2021
937
01.07.2021
292
01.07.2021
843
30.06.2021
929
30.06.2021
1030
30.06.2021
455
30.06.2021
490
30.06.2021
485
30.06.2021
551
30.06.2021
1430
30.06.2021
1032
30.06.2021
401
30.06.2021
727
30.06.2021
444
30.06.2021
498
30.06.2021
374
30.06.2021
222
30.06.2021
280
30.06.2021
448
30.06.2021
957
30.06.2021
266
30.06.2021
1336
30.06.2021
612
30.06.2021
272
30.06.2021
303
30.06.2021
482
30.06.2021
348
30.06.2021
410
30.06.2021
1163
30.06.2021
555
30.06.2021
1124
30.06.2021
518
30.06.2021
301
30.06.2021
495
30.06.2021
815
30.06.2021
910
ТОП НОВОСТИ
25.06.2021
4497
25.06.2021
4476
25.06.2021
3572
27.06.2021
3179
28.06.2021
2971
27.06.2021
2958
28.06.2021
2779
28.06.2021
2393
26.06.2021
2232