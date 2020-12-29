На трассе «Колыма» произошла жуткая авария

На ФАД «Колыма» произошло ДТП с участием микроавтобуса.

29 декабря около 11 часов в дежурную часть ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 44-м километре федеральной автодороги «Колыма» произошло столкновение автомашин, есть пострадавшие люди.

В ходе проверки сообщения установлено, что 33-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Ипсум», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом «Тойота Хайс». В момент аварии в салоне «Хайса» находились 8 пассажиров. По предварительным данным, после ДТП 6 человек обратились в Майинскую ЦРБ. В настоящее время осуществляется их обследование.

Водитель автомашины «Тойота Ипсум» имеет стаж вождения 7 лет, за минувший год сотрудниками ГИБДД он дважды привлекался к административной ответственности по ст. 12.9 ч.2 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения.

«Тойота Хайс» направлялся из Якутска в Таттинский район. Водитель данного микроавтобуса попадал в этом году в поле зрения инспекторов ГАИ 24 раза: именно столько административных материалов, в том числе за превышение скорости, на него было составлено за 12 месяцев. Его стаж вождения – 9 лет.

По факту ДТП проводится проверка, которая установит все обстоятельства происшествия и его причины.