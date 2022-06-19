На трассе «Колыма» при ДТП погиб водитель большегруза

41-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes Actros 3346 AS», в составе автопоезда, направляясь из п. Хандыга в сторону п. Усть-Нера совершил съезд с дороги, в результате чего произошло опрокидывание.

От полученных травм водитель скончался до приезда скорой помощи.

Горная часть трассы «Колыма» с его крутыми обрывами является одним из самых опасных участков, где происходят ДТП, которые уносят человеческие жизни.