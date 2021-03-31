На трассе «Колыма» можно согреться и поговорить

Проект «ГЕРМЕС» объединяет в себе уникальные для России и зарубежья технологии в энергетике и сфере обеспечения связью. Проект предназначен для труднодоступных районов с отрицательными температурами и агрессивной окружающей средой, он включает в себя продукты с инновационными техническими решениями: Автономные базовые станции сотовой связи (АБССС) и Пикеты экстренной связи (ПЭС).

«Для тех, кто ездит по трассе, пикет связи зачастую единственная возможность не только вызвать помощь, но и выжить: внутри для этого есть все необходимое, а главное, он быстро может согреть человека, попавшего в беду в зимой. Поэтому здесь имеет особую значимость не только сотовая связь, но и сама станциия которая может спасти жизнь человека», — рассказывает руководитель Кирилл Эттенко. За три года работы было более 100 случаев спасения людей.

Пункты связи и обогрева представляет собой теплое помещение, они размещены на федеральной трассе «Колыма». Пункт оборудован системой автономного электропитания и внутреннего обогрева. При отсутствии сигнала мобильных сетей, в радиусе двухсот метров от пункта есть возможность воспользоваться мобильным телефоном. На внешней стороне пункта установлен узел связи с оперативным дежурным магаданского Центра управления в кризисных ситуациях. Достаточно нажать кнопку, и дежурный выйдет на связь. При необходимости дежурный сможет дистанционно разблокировать входную дверь пункта. В комнате также есть необходимые медикаменты, теплые вещи, сухой паек, запас воды и видеонаблюдение.

В планах реализация проекта «ГЕРМЕС» в других регионах Дальнего Востока. В настоящее время компания запустила в пилотном режиме автономную базовую станцию сотовой связи, которая сможет обеспечить связь уже в радиусе 60 км.