На трассе «Амга» временно прекращено движение

На мостовом переходе через реку Аллах-Юнь проводятся ремонтные работы. Движение всех транспортных средств временно приостановлено, об этом сообщает ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)».

С 25 по 27 июля приостановлено движение всех видов транспорта на 608+666 км автодороги «Амга», где проходит мостовой переход через реку Аллах-Юнь. Автомобильное движение прекращено в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в соответствии со ст.30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».