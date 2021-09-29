На трассе А-360 «Лена» организовано дежурство в помощь водителям

В связи с похолоданием в Нерюнгринском, Алданском и Хангаласском районах республики дорожные службы перешли на зимний режим работы.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена» сообщает, что в ближайшие несколько суток температура воздуха может опуститься до четырёх градусов. В настоящий момент дежурство на трассе А-360 «Лена» в Якутии осуществляет 32 единицы спецтехники, при необходимости ее количество будет увеличено до 92.

ФКУ Упрдор «Лена» обращается к водителям с просьбой отправляться в путь только на подготовленных к зимним условиям автомобилях, выбирать оптимальный скоростной режим, иметь при себе запас горючего и цепи противоскольжения.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Лена» : +7(41145) 31218 и +79241731218.

Важно: сотовая связь доступна не на всем маршруте следования, а лишь в населенных пунктах, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Лена».