На трассах в Якутии задействуют еще два передвижных комплекса

Со второй декады мая в республике действуют мобильные комплексы фотовидеофиксации, как дополнительная мера снижения аварийности на федеральных и региональных автомобильных дорогах.

«Приобретение республикой мобильных систем направлено, прежде всего, на усиление профилактической работы. Наши автомобили имеют опознавательные знаки, поэтому водители имеют возможность заранее снизить скорость в потоке. Как правило, мы используем мобильные комплексы в местах концентрации ДТП из-за превышения скоростного режима», — подчеркнул начальник отдела сопровождения комплексов фотовидеофиксации ГКУ «Управтодор РС(Я» Иван Лукин.

Работа с мобильных камер ведется на федеральных автодорогах «Вилюй» (с 7 по 187 км) и «Колыма» (с 20 по 57 км), а также на республиканской автодороге «Умнас» (с 10 по 29 км). В планах задействовать еще два передвижных комплекса на ФАД «Лена» и РАД «Нам» в местах концентрации ДТП.

Всего с 21 мая передвижными комплексами зафиксировано порядка 400 нарушений правил дорожного движения. В настоящее время ежедневно выходят на маршрут четыре автомобиля, оснащенные комплексом «Кордон 2м». Система способна в движении автоматически фиксировать нарушителей скоростного режима по пути следования и на встречной полосе одновременно.

Отметим, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» рассматривает фотовидеофиксацию нарушений Правил дорожного движения одним из эффективных инструментов сокращения уровня аварийности на дорогах страны. Сегодня в Якутии эксплуатируется 152 комплекса автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения, которые положительно влияют на дисциплину водителей.