На территории Якутии зарегистрировано 12 природных пожаров

С начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) по данным РДС ГБУ «Авиалесоохрана» зарегистрировано 12 природных пожаров, общая площадь пройденная огнем составила 97,6 га.

За прошедшие сутки на территории Якутии зарегистрировано 2 природных пожара на общей площади 4,9 гектар. За сутки возник 1 природный пожар. Действует 1 природный пожар на общей площади 4,0 гектара на территории Ленского района. 1 пожар ликвидирован. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На тушение лесных пожаров привлекалось 15 человек, 2 единицы техники и 2 воздушных судна от Якутской территориальной подсистемы РСЧС.

Отметим, что по состоянию на 18-19 мая в Олекминском районе сохраняется высокий IV класс, в Ленском, Сунтарском районах сохраняется III класс пожароопасности леса по весенней шкале. На остальной территории Якутии преобладает I-II класс пожарной опасности по весенней шкале.

«За сутки площадь пожаров увеличилась на 3,1 га. В целях организации работы по профилактике возгораний сухой растительности создано 35 патрульно-контрольных групп численностью свыше 280 человек. В целях профилактики природных пожаров за сутки отработало 16 патрульно-контрольных групп в составе 32 человек и 13 единиц техники, проведено 28 патрульно-рейдовых мероприятий. Граждане, нарушающие требования пожарной безопасности будут, привлекаться к административной ответственности», — прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).