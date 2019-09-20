20.09.2019
18:00
66
Экология
На территории Якутии закрыт пожароопасный сезон
С 20 сентября на землях лесного фонда на территории Республики Саха (Якутия) приказом Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) установлено окончание пожароопасного сезона. Соответствующий документ принят в связи с понижением классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, характеризующейся устойчивой дождливой погодой, снижением среднесуточных температур и отсутствием действующих лесных пожаров на охраняемой территории лесного фонда данных районов.
Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
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