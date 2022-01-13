На территории Якутии наблюдается рост пожаров в жилом секторе
С начала года на территории Якутии зарегистрировано около 90 пожаров, основная часть которых произошла в жилом секторе. В результате воздействия опасных факторов пожара травмировано 5 людей, в том числе 2 детей. Огнеборцами спасено и эвакуировано свыше 65 человек.
В сравнении с прошлым годом рост пожаров наблюдается на территории Алданского, Анабарского, Верхневилюйского, Верхнеколымского, Кобяйского, Ленского, Момского, Намского, Оймяконского, Сунтарского, Усть-Майского, Хангаласского и Нерюнгринского районов. Основной причиной пожаров является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также неосторожное обращение с огнём.
В послепраздничные дни зафиксированы крупные пожары на территории Олекминска, Якутска и Алдана. Органы государственного пожарного надзора усиливают профилактическую работу в жилом секторе, также совместно с органами Прокуратуры Республики планируется проведение совместных контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях.
В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:
— спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;
— не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;
— не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы.
— не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками и т.д.;
— не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях;
— не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;
— запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!
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